Litvínovští strážníci pomáhají s otevřením bytů

Nemocným, zraněným i seniorům pomáhají strážníci leckdy i zachránit život tím, že otevřu dveře jejich bytu a umožní přístup záchranářům. V ulici Mostecká přivolala strážníky žena, která se nemohla dostat do bytu své matky. Klíče byly v zámku zevnitř, tak nemohla žena použít ty své. Uvnitř bytu ležela žena, která se strážníky komunikovala přes dveře, ale nemohla vstát a otevřít. Strážníci přivolali hasiče, ale před jejich příjezdem se podařilo dveře bytu otevřít. K ženě přivolali lékaře. Strážníky přivolala také zdravotnice, která se nemohla dostat do bytu seniora, o kterého měla pečovat. Muž byl doma zamčený, zmatený, nemohl najít klíče a potřeboval péči. Strážníkům se nepodařilo dveře otevřít. Přivolali proto hasiče, kteří vstoupili do bytu přes balkonové dveře. Ani jim se ale nepodařilo najít klíče od bytu, a protože byl senior stále zmatenější, otevřeli dveře vylomením zámku. Seniora převzali zdravotníci. Strážníci byt zajistili.