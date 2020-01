Litvínovští strážníci se nenudí

Vyzkoušet se má prý všechno

Zřejmě seznam zajímavých zážitků si odškrtává jeden litvínovský stařeček. V Kauflandu si chtěl v pátek vyzkoušet, zda se mu pod bundou podaří pronést zboží. Byl však zadržen ochrankou, která přivolala litvínovské strážníky. Těm sdělil tento kuriózní důvod, ze záznamů však strážníci zjistili, že se již jednou o něco podobného pokusil. Částku 248 Kč za kradené zboží tak nejen neušetřil, ale ještě musel zaplatit pokutu.

Ze srny se vyklubala hlava mufloní ovce

V pátek odpoledne byli vysláni strážníci do Tržní ulice, kde se měla v popelnici nacházet mrtvá srna. Z té se nakonec vyklubala kůže a hlava mufloní ovce a bažant. Strážníci tedy kontaktovali PČR a myslivce, ti však odmítli cokoliv z kontejneru vybírat. Nakonec tedy hlídka PČR požádala strážníky, aby kůži, hlavu a bažanta převezli do kafilerního boxu v útulku. Případ nadále bude řešit PČR.

Jako na smetišti

V Hamerské ulici 330 v janovském sídlišti se opět někdo vyznamenal. Neznámý vandal „vyklízel“ byt tak, že všechno jednoduše vyházel z balkonu či okna před dům. Mezi panelákem a potokem se tak povalovalo lino, koberce, papíry, člověk by nepoznal, že je na sídlišti a ne na smetišti. Hlídka strážníků zjišťovala, kdo nepořádek způsobil, nikdo si prý ničeho nevšiml. Místo vyznačeno páskou. Nepořádek nakonec zlikvidoval správce domu, kterého k zajištění úklidu vyzvali strážníci.

Díky všímavosti srna zachráněna

Srnky uvíznuté v pletivu si všimla žena v zahrádkářské kolonii u ulice Vilová v Janově. Na místo dorazili strážníci, kteří nezraněnou srnu vyprostili a vypustili do lesa.

Řidič od nehody utekl

Obsluha kamerového systému si po třetí hodině ranní všimla hasičského vozu, který zastavil u odbočky do ulice Bezručova. Na místě strážníci zjistili, že se tam nachází havarovaný vůz bez jednoho kola, s proraženou olejovou vanou. Na místě řidič nebyl, utekl z místa nehody. Hlídka zjistila majitele vozu, po příjezdu PČR jim případ předala.

Kradl měděný kabel

Všímavý muž nahlásil strážníkům, že poblíž viaduktů u výjezdu z Litvínova směrem na Most kopou dvě osoby do země. Strážníci na místě zajistili muže, který jim není nijak neznámý. Strážníci zjistili, že kdosi stihl vykopat již 150 m dlouhý výkop a odcizit z něj měděný kabel o průměru 6 cm. Přistižený muž však popíral, že by kabel odcizil, nicméně se očividně chtěl krádeže dalšího kusu kabelu dopustit. Strážníci ani PČR nebyli schopni zjistit, k čemu kabel slouží či sloužil. Majitelem pozemku je SÚS Ústeckého kraje. Komu byla způsobena škoda je předmětem dalšího šetření.