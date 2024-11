Loupila se stříkačkou

Mostečtí policisté na vlakovém nádraží zadrželi a převezli do cely 28letou ženu. Na ni byl na žádost kriminalistů vydán státním zastupitelstvím souhlas se zadržením. Mostečanka se začátkem listopadu měla dopustit závažného trestného činu a od vyšetřovatelky si převzala sdělení obvinění ze spáchání zločinu loupeže. Pátý listopadový den ve večerních hodinách zažil mladistvý hoch nepříjemnou chvíli. V ulici Moskevská ho poblíž městské knihovny oslovila neznámá žena, která po něm požadovala peníze. Mladíkovi nabízela ke koupi i „hulení.“ Prý si chtěla koupit jízdenku na vlak do Kadaně. Poškozený o obchod zájem neměl a žádné peníze ji nedal. Stíhaná se nechtěla nechat tak snadno odbýt. Rozhodla se k razantnějšímu kroku. Z kapsy tasila injekční stříkačku, kterou namířila proti mládenci. Žena znovu opakovala svůj požadavek. Poškozený ze strachu z bodnutí vytáhl peněženku. Vyndal padesátikorunu a podal ji obviněné. To ji uspokojilo, injekci schovala a odešla. Policisté se začali případem ihned intenzivně zabývat. V evidenci hledaných osob se žena ocitla, protože kriminalisté pečlivě vyhodnotili získané informace. Ty směřovaly právě ke stíhané, která se ve svém bydlišti nezdržovala. Obviněná už zkušenosti s trestnou činností má. V minulosti byla odsouzena za podvod a dopustila se mnoha přestupků. K mosteckému soudu se vrátí, ale odejít může v případě uznání viny až s desetiletým trestem.