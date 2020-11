Lupič v posilovně

Z přečinu krádeže vloupáním, neoprávněného užívání cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku čelí obvinění 35letý muž z Mostu. Ten, jak zjistili mostečtí kriminalisté šetřením, měl v Mostě vniknout do jedné posilovny. Do objektu se vloupal v nočních hodinách nezjištěným způsobem a uvnitř měl odcizit počítač, videohry, různé oblečení, pokladnu s finanční hotovostí, fotoaparát, peněženku, doklady, platební karty, batoh, kabelku a další věci. Přivlastnil si i klíče od osobního vozidla. Odcizením věcí způsobil majiteli celkovou škodu ve výši 283 tisíc korun. Následně po přilehlých ulicích hledal ke klíčům i vozidlo, které nakonec našel. Nasedl do něj, nastartoval ho a projel Mostem. Vůz nechal odstavený za ulicí Hořanská v travnatém porostu. Z vozu měl vzít peníze, brýle, brusle a další věci, vše za 13 tisíc korun. Odcizené věci policisté nezajistili, obviněný je údajně rozdal. Na případu policisté nadále pracují. Ti zjišťují, kdo se pokoušel zneužít odcizené platební karty. Mostečan je stíhán na svobodě, a pokud bude odsouzen, hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody.