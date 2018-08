Malování na chodník s asistenty prevence kriminality

Asistenti prevence kriminality Městské policie v Mostě připravili pro děti preventivní akci s podtitulem Zpátky do školy. Setkali se na hřišti u stovek a povídali si dětmi o tom, co prožily o prázdninách. Potom vyhlásili soutěž o nejhezčí obrázek s prázdninovou vzpomínkou a společně pomalovali křídami celé hřiště. Potom odborná porota postupně prošla všechny výtvory a děti popisovaly, co namalovaly.

Po malování na sluníčku se všichni přesunuli do stínu klubu národnostních menšin a tam si společně zahráli hru, u které si děti zopakovaly zásady bezpečného chování na ulici a také základy slušného chování doma i na veřejnosti. Společenská hra „Nešťourej se v nose aneb Etiketa pro děti“ se dětem moc líbila a neměly žádný problém správné odpovědi přiřadit.