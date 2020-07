Mapové plány měst pod horami získaly pozornost poroty soutěže TURISTPROPAG 2020

Mapové plány měst pod horami, které vydala Destinační agentura Krušné hory, zaujaly porotu celorepublikové soutěže TURISTPROPAG 2020. V pátém ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů získaly mapové plány Destinační agentury Krušné hory druhé místo ve své kategorii. Porota posuzovala 178 přihlášených materiálů od 98 vydavatelů.

„Krušné hory i města pod horami mají turistům co nabídnout. Jsem rád, že i díky práci Destinační agentury Krušné hory se povědomí o krásách tohoto místa dostávají stále více do povědomí lidí z celé republiky. Statistiky návštěvnosti mluví jasně. Krušné hory a s nimi i celý ústecký kraj jsou stále častějším cílem turistů, kteří objevují tento kout České republiky. Propagační materiály, které vydává Destinační agentury Krušné hory, k tomu velmi přispívají. Cílíme je na konkrétní skupiny turistů a snažíme se, aby jejich úroveň odpovídala požadavkům a době. Ocenění v soutěži TURISTPROPAG 2020 považuji za potvrzení toho, že jdeme správnou cestou,“ uvedl předseda správní rady Destinační agentury Krušné hory Martin Klika. Mapové plány měst pod horami nabízí většina informačních turistických center v oblasti Destinační agentury Krušné hory. Kromě podrobného plánu města v materiálu turisté najdou také doporučení na atraktivní a zajímavá místa v každém z uvedených měst. Partnery projektu jsou Sev.en Energy, Severočeské doly a města Krušných hor.

Soutěž TURISTPROPAG navázala na podobnou přehlídku, která se konala před lety v Písku. Pro vydavatele letáků, brožur, průvodců, map, kalendářů, zpravodajů a publikací může být nejen zajímavou inspirací, ale také příležitostí k setkání a výměně informací a zkušeností. Ve výsledku by to mělo pomoci zvýšit obsahovou a vizuální stránku materiálů v českém jazyce zacílených na turisty.