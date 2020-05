Martin Klika: Ústecký kraj odmítá vydírání ministryně Schillerové

Aktuální tlak ministryně financí Aleny Schillerové na schválení vládního plánu, aby kompenzační bonus pro podnikatele ze třetiny platily kraje a obce, nelze označit jinak, než za vydírání. Paní ministryně jinými slovy říká: pokud nebude po našem, nepomůžeme nikomu. To je v současné situaci naprosto nepřijatelný přístup, který prohlubuje nedůvěru mezi kraji a obcemi na jedné straně a vládou na straně druhé.

V době, kdy vláda tuto podporu připravovala, s námi nikdo nekonzultoval variantu, že bychom se měli na tomto vládním programu podílet. Naopak, my v Ústeckém kraji jsme sami vyčlenili z vlastního rozpočtu na pomoc OSVČ 70 milionů korun. Našim podnikatelům jsme tak přidali dalších 25 tisíc korun. Naším cílem bylo a je pomoci především našim lokálním podnikatelům a živnostníkům.

Vyhrožování ministryně Schillerové zastavením podpory není v současné chvíli na místě. Pokud se vláda rozhodla vyplácet dotace podnikatelům prostřednictvím Finanční správy, bylo to zkrátka špatné manažerské rozhodnutí. Když se navíc podívám do sousedního Německa, kde spolková vláda vyčlenila na pomoc firmám všeho druhu 13 bilionů korun, a kdy mají podnikatelé peníze na účtech prakticky hned, je to doslova zoufalý pohled.

Místo toho, aby vláda maximálně zjednodušila a zefektivnila tok peněz tam, kde jsou aktuálně potřeba, celou situaci pouze komplikuje politikařením, které může souviset s blížícími se krajskými volbami.

Ústecký kraj se připojuje k dalším krajům a obcím České republiky a nesouhlasí s tím, aby se kraje podílely na vládní podpoře podnikatelů. Svoje peníze chceme investovat u nás, pro naše lokální firmy a podnikatele. Krajské rozpočty nemohou sanovat neschopnost efektivní pomoci ze strany vlády.