Masopust na prvním náměstí

Statutární město Most, Středisko volného času Most (SVČ) a 7. ZŠ zvou všechny děti a rodiče na svátek Masopustu. Proběhne v úterý 25. února 2020 od 15:45 hodin na 1. náměstí.

Jeden z masopustních průvodů vyrazí od SVČ v Albrechtické ulici, tak si vezměte masky a pojďte také…

Sraz účastníků je mezi 14:30 až 14:45 před SVČ vedle parkoviště. Jde se společně s dalšími průvody, které vychází od mosteckých škol.

Začátek programu na náměstí je v 15:45 hodin, plánovaný konec o hodinu později.

Jezdecký klub Splněný sen umožní dětem v rámci programu se za poplatek 60 korun svézt na koni.

Případné další informace a nahlášení účasti do průvodu do SVČ Most: Kateřina Betáková a Tereza Neburková, mateřské centrum SVČ.

Kontakt: e-mail: materske.centrum-svc-most.cz, tel.: 603 565 783, 603 707 421.