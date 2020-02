Unipetrol investuje desítky milionů do bezpečnosti, dieselové lokomotivy vybaví evropským zabezpečovacím systémem

Společnost Unipetrol Doprava patřící do mezinárodní skupiny ORLEN vybaví jako první dopravce v Česku své dieselové lokomotivy nejmodernějším evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS. První z osmi lokomotiv řady 753.7 „Brejlovec“ získá evropský zabezpečovací systém už v letošním roce, celá flotila pak bude vybavena do roku 2022. Dodavatelem zakázky v hodnotě desítek milionů korun, která je spolufinancována z Operačního programu Doprava, je česká společnost CZ LOKO.

„Investicí do evropského vlakového zabezpečovacího systému nejen výrazně zvyšujeme bezpečnost, ale také konkurenceschopnost. Díky novému systému se nám výrazně zjednoduší mezinárodní přeprava, jelikož se naše lokomotivy budou moci pohybovat na Transevropských koridorech TEN-T, které budou protínat ČR a jejichž technické parametry vyžadují použití ETCS jako součást ERTMS,“ říká Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti Unipetrol Doprava, a doplňuje: „Po mohutných investicích do nákupu elektrických lokomotiv Vectron a dieselových lokomotiv Bizon v posledních letech, budeme ve spolupráci s mateřskou skupinou PKN ORLEN a společností ORLEN KolTrans pokračovat v modernizaci vozového parku. V plánu máme postupnou obměnu starších dieselových a elektrických lokomotiv.“

Evropský vlakový zabezpečovací systém mají v Česku aktuálně pouze nejmodernější lokomotivy. Správa železnic však avizuje, že od roku 2025 nepustí na koleje vlaky, které nebudou vybaveny tímto systémem. Unipetrol Doprava disponuje 29 lokomotivami zajišťujícími tuzemskou i mezinárodní přepravu. Z toho jsou systémem ETCS zatím vybaveny pouze lokomotivy Vectron od společnosti Siemens.

„Pro nás je tato smlouva prvním projektem na dodatečné dosazení mobilní části systému ETCS do lokomotiv CZ LOKO vyrobených v minulosti. Přestože zásah do vozidla je značný, plánujeme, že při sériové realizaci se u nás lokomotiva zdrží maximálně pár dní,“ říká Jan Kutálek, obchodní ředitel a člen představenstva CZ LOKO, a.s.

ETCS (European Train Control System) označuje evropský zabezpečovací systém. Ten je jednou ze součástí ERTMS, evropského systému řízení železniční dopravy, a měl by postupně nahradit dvě desítky různých národních zabezpečovačů. Tedy umožnit vedení vlaků po celém území Evropy bez výměny hnacích vozidel na hranicích nebo nutnosti je vybavit různými národními systémy. Rozšířit se má především na vysokorychlostních tratích a tranzitních koridorech a v budoucnu by měl nahradit všechny národní systémy.

Společnost Unipetrol Doprava patří do mezinárodní skupiny ORLEN. V oblasti železničního trhu nabízí široké portfolio služeb. Vedle transportu chemických produktů se zaměřuje také na spedici, pronájem železničních vozů, na opravárenské a čisticí služby a na konzultační činnost. V současné době patří mezi hlavní železniční dopravce v České republice.