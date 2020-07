Máte problém s bydlením? Poradí vám v novém kontaktním centru

Mostecký magistrát otevře Kontaktní centrum pro bydlení. Určeno je lidem bez přístřeší i široké veřejnosti. Pro klienty bude otevřeno 13 hodin týdně.

Lidem bez bydlení, lidem v nevyhovujícím bydlení nebo těm, kterým hrozí jeho ztráta, poradí v Kontaktním centru pro bydlení. To bude provozovat mostecký magistrát od 4. srpna. Se svými problémy týkajícími se bydlení se ale na centrum mohou obrátit i široká veřejnost, majitelé bytů, předsedové SVJ či správci domů. „Posláním Kontaktního centra pro bydlení je vytvořit jednotné centrální informační místo pro oblast bydlení na území města Mostu, a zabezpečit tak efektivní a koordinovanou podporu osobám v bytové nouzi tak, aby se jejich bytová nouze neprohlubovala a byla co nejdříve vyřešena,“ vysvětlila náměstkyně primátora Markéta Stará.

Smyslem centra je vést aktuální přehled možností řešení bydlení a bytové nouze na území Mostu a vedení přehledu o návazných a doplňujících službách. Pracovník centra bude klientům poskytovat sociální poradenství a poradenství v oblasti bydlení, zprostředkovávat potřebné návazné sociální a poradenské služby, jako jsou například terénní či pobytové sociální služby nebo dluhové poradenství. Zájemcům bude zprostředkována nabídka volných bytů, centrum za tímto účelem povede pomocnou databázi zájemců o bydlení a zájemců pronajímajících byt.

Kontaktní centrum pro bydlení, které začne poskytovat služby v úterý 4. srpna, najdou zájemci ve třetím patře Magistrátu města Mostu, v kanceláři číslo 319. Kancelář je zajištěna a vybavena tak, že nabízí prostor pro klidné a bezpečné jednání v soukromí. Provozní doba centra bude vždy v úterý od 8 do 11 hodin a od 12 do 14 hodin a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Činnost Kontaktního centra bydlení bude zajišťována do 30. června 2022.

Foto zdroj: facebook.com