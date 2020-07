Martin Klika: Fandím každému, kdo má dobrý nápad a odvahu rozjet podnikání

Jak hodnotíte práci nového ředitele ICUK Martina Maty, který se pozice ujal také právě před rokem?

Za výběrem ředitele si stojím a jsem přesvědčený, že Martin Mata vnesl do Inovačního centra potřebnou energii a impuls k dalšímu rozvoji. Inovační centrum má v našem regionu svou důležitou roli, je partnerem při mnoha rozvojových projektech a záměrech, kterými se kraj v budoucnu kvůli nezbytné transformaci hospodářství bude muset zabývat. Nový ředitel se úkolů zhostil s vervou a já doufám, že mu nadšení vydrží co nejdéle, ke vzájemné spokojenosti.

Kterou aktivitu ICUK hodnotíte osobně jako nejpřínosnější?

Oceňuji zaměření na pomoc menším firmám, které se mohou rozvíjet díky nejrůznějším dotacím a poradenství. Mezi oblíbené projekty patří inovační vouchery na inovativní řešení. A je toho celá řada. Inovační centrum má třeba velký podíl na pilotním nasazení 5G sítí v Ústí nad Labem, pro které dokázalo nabídnout smysluplné projekty. A přišlo také s chytrou zónou U Smart Zone Living Lab, kde se budou testovat moderní technologie, což jde zase dohromady s naším úsilím o realizaci konceptů smart city/region. Osobně si ale nejvíc cením podílu ICUKU na velkých krajských záměrech souvisejících s přechodem regionu od těžby uhlí k novým, čistým zdrojům energie. Budoucnost vidíme ve vodíku a vodíkové mobilitě. A právě inovační centrum je jedním ze signatářů našeho vodíkového memoranda.

Česko a v podstatě celý svět nečeká v souvislosti s koronavirem lehké období. Jaký je podle vás recept v ekonomické oblasti, jak z krize ven? Pomůžou inovace?

Skutečný dopad na ekonomiku kraje se teprve ukáže, ale už teď víme, že výhled na nejbližší období není zrovna růžový. Kraj přistoupil k nejrůznějším úsporným opatřením. Souhlasím ale s tím, že se nesmí zastavit investice. Stejně tak jsme nad rámec státní pomoci podpořili naše OSVČ, protože právě oni mohou být tahouni hospodářství. A věřím, že krize přinese i nové impulsy, které se promítnou do inovací a pomůžou nás posunout zase o kousek dál.

Jaký je váš vztah k podnikání a inovacím?

Fandím každému, kdo má dobrý nápad a odvahu rozjet podnikání. Začátky určitě nejsou lehké, ale i tady může začínajícím podnikatelům pomoci třeba právě inovační centrum. A inovace jako takové jsou nezbytným předpokladem pro dlouhodobý úspěch a udržení profitu. Technologie se neustále vyvíjejí, doba se zrychluje a uspějí hlavně ti, kteří se nebojí zkoušet nová a neotřelá řešení.

ICUK se aktuálně stěhuje do nového sídla, kde bude zároveň s dalšími institucemi pro podporu podnikání a inovací. Ředitele Matu jste v tomto podpořil, proč, co si od toho slibujete?

Nové sídlo ICUK bude blízko krajského úřadu, což může posílit naši intenzivní spolupráci. A právě sousedství dalších institucí podobného zaměření může být výhodné pro všechny, jak pro podnikatele a klienty těchto služeb, tak pro samotné organizace.

Kam by se podle vás mělo ubírat Inovační centrum Ústeckého kraje, co v regionu v podpoře inovací, výzkumu a vývoje a podnikání chybí?

ICUK musí především dobře znát region, ve kterém působí, se všemi jeho specifiky. A zaměřit se a připravit se na nezbytnou proměnu průmyslu. Protože za chvíli mohou potřebovat jeho služby i velké a zaběhlé firmy, které se budou muset vydat cestou inovací, aby zůstaly úspěšné. Věřím ale, že spolupráce kraje, univerzity a hospodářské komory je ideální na předávání informací, zkušeností, záměrů a inovativních myšlenek. Myslím, že je opravdu důležité zaměřit se na projekty třetího tisíciletí, jako je třeba výzkum a vývoj autonomní mobility.

V čem vidíte priority ve Vaší práci, co se povedlo dosud a s čím půjdete do voleb?

Za prioritu považuji právě přípravu na přechod od uhlí k jiným, moderním zdrojům energie, který kraj nevyhnutelně čeká. S tím souvisí projektová připravenost na čerpání evropských peněz z fondu pro spravedlivou transformaci. To může být pro náš kraj velká příležitost. Přípravě jsme věnovali za poslední dobu spoustu času a energie, zásobník se plní projekty. A právě další období ukáže, jak dokážeme tuto příležitost využít. Chci přesvědčit voliče, že je za námi velký kus rozdělané práce, ve které by měli pokračovat ti, co ji začínali. Že mám vizi pro budoucnost Ústeckého kraje, ve které se snoubí proměna hospodářství s inovacemi ve školství, s investicemi do infrastruktury, s moderním zdravotnictvím a kvalitními sociálními službami.

Co byste Ústeckému kraji a jeho obyvatelům přál do budoucna?

Přeji celému regionu, aby prošel úspěšně proměnou, aby se konečně zbavil nálepky zapomenutého a špinavého kraje. To už dávno není pravda a do budoucna to může být jen lepší, budeme krajinou jezer, cestovního ruchu, moderních technologií a leadrem inovací. Přeji obyvatelům Ústeckého kraje, aby se jim tu dobře žilo a mohli být hrdí na to, odkud jsou.