Máte už vstupenky na premiéru “TUČŇÁKŮ” do DIVADLA ROZMANITOSTÍ?

Máte už vstupenky na premiéru “Tučňáků”? Premiéru inscenace Dobrodružství tučňáků aneb O polární záři a dalších zázracích uvede DIVADLO ROZMANITOSTÍ v pátek 10. září od 10 hodin.

Tučňáci jsou kulatí, kolébaví a nemotorní. Mají rádi ryby, sníh a led, na kterém se mohou klouzat. Nemají rádi teplo a sucho. A ze všeho nejméně mají rádi změny. Přesto či právě proto se čas od času nějaký ten tučňák vydá na dobrodružnou výpravu. Taková výprava, to není pro tučňáka jen tak, a co teprve, když se na ni vydají rovnou dva tučňáci!

Po cestě zažijí nespočet patálií. Musejí zdolat sáňkařskou dráhu pro otrlé, dirigovat sbor Eskymáků, zkrotit tuleně, zvítězit v největší koulované všech dob, vyprostit se z břicha velryby a najít cestu domů. Neuklouznou? Hrají: Quido Kublák, Jitka Raková, Kamila Raková, Ema Turnová, Martin Čarný, Barbora Schusswohlová. Pohádka je určena pro děti od 3 let.

Objednávejte na: http://www.divadlo-rozmanitosti.cz/…/o-polarni-zari-a…/