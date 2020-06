Mateřinka v Čapkově ulici si vyžádá více oprav

Mateřská škola v Čapkově ulici prochází komplexní vnitřní rekonstrukcí. Při pracích stavebníci objevili několik zásadních problémů, které je nutné v rámci rekonstrukce odstranit. Ukázalo se například, že jsou popraskané spoje u ležatých litinových rozvodů topení i svislých napojení do 1. patra. Kvůli tomu by nebylo možné napojení na nové svislé plastové rozvody. Aby se nepoškodila nová otopná tělesa, musel se udělat výplach ležatých rozvodů a stupaček, a to nad rámec projektu. Dále byla např. při napojování nových rozvodů TUV v topném kanále pod podlahou objektu zjištěna značná koroze tohoto potrubí. Drobných úprav oproti projektové dokumentaci je více. Dodatečné stavební práce radní schválili ve výši 228 043,18 Kč bez DPH a méněpráce dle změnového listu č. 1 ve výši 65 000 Kč bez DPH.