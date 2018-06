Maxituba na úřadě je opět plná baterií!

Nádoba Maxitube od společnosti Ecobat (která zajišťuje komplexní služby spojené se sběrem a recyklací přenosných baterií), umístěná ve vstupních prostorách Magistrátu města Most, byla opět zaplněna použitými bateriemi, které do ní vhazují jak zaměstnanci magistrátu, tak i občané, přicházející si na úřad něco vyřídit. Od posledního zaplnění nádoby na konci ledna2018, uplynuly 4 měsíce a nádoba je opět zaplněna 33,8 kilogramu použitých baterií, které byly předány na sběrný dvůr, odkud budou následně předány k recyklaci.

Je dobré vědět, že díky recyklačním procesům baterií lze získat poměrně hodně použitelného materiálu. Z jedné tuny tužkových baterií lze získat zhruba 167 kilogramů oceli, 210 kilogramů zinku, 205 kilogramů manganu, 15 kilogramů niklu a mědi.

Ačkoliv lze použité baterie a akumulátory stále občas ještě zahlédnout v kontejnerech na směsný komunální odpad (černých popelnicích), tak o to větší je naše radost, že se s ohledem na životní prostředí daří čím dál víc eliminovat jejich počty vhozením do nádoby Maxitube, nebo i jiných, které po městě jsou. Kromě umístění v prodejnách elektro, se tyto či podobné nádoby nacházejí například i v Městské knihovně Most nebo ve vstupních prostorách Aquadromu. Jednu nádobu mají i senioři v Penzionu pro seniory v Komořanské ulici.