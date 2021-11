Měření rychlosti u škol pokračuje

Strážníci Městské policie Litvínově pokračují v měření rychlosti u základních škol v Litvínově a na dalších vybraných místech. V současné době probíhá měření několikrát týdně a stanoviště, kde se měří, se mění. Měření probíhá především v době, kdy jdou děti do školy, nebo když vyučování končí. „Důvodem měření je především prevence. Chceme, aby si řidiči uvědomili, že jedou kolem školy, kde je zvýšený pohyb dětí. O tom, že je to třeba, svědčí i výsledky měření. Při každém měření zjistíme až deset překročení povolené rychlosti v místech, kde děti přechází silnici,“ konstatoval velitel Městské policie Litvínov Martin Klika. Většinou se překročení rychlosti obejde s blokovou pokutou a body. V jednom případě přišel řidič o řidičský průkaz. Osmnáctiletý řidič překročil rychlost o více než 40 km/h. Měření zatím probíhá střídavě na pěti místech, a to u jazykové školy, u hamerské základní školy, v Chudeříně, v Ruské ulici u základní školy a u sportovní školy.