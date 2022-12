Město Most čekají příští rok významné investice

Město Most má schválený rozpočet na rok 2023. Čekají ho zásadní investice, díky kterým se začne proměňovat střed Mostu. Ale nejen to.

Rozpočet byl schválen jednomyslně zastupitelstvem města. Počítá s příjmy téměř 1,8 miliardy korun. Rozpočet je naplánován jako schodkový. Schodek by měl být ve výši 391 milionů. Je to způsobené plánovanými investicemi v příštím roce.

Mezi ty zásadní patří zahájení rekonstrukce Repre, dokončení parku Střed, který by se měl v září příštího roku pro občany našeho města otevřít. „Samozřejmě reagujeme na energetickou krizi. Chceme spořit v rámci spotřeby energií, s tím, že chceme vystavět fotovoltaické elektrárny na budovách města. Jsou to Aquadrom, zimní stadion a sportovní hala. Rovněž chceme pokračovat v rámci veřejného osvětlení ve výměně výbojek za LED,“ uvedl náměstek primátora města Mostu Marek Hrvol. Novinkou by mělo být elektrovozidlo, které bude město pořizovat včetně elektro nabíjecí stanice, a to pro potřeby magistrátu.