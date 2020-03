Město Most nařídilo od dnešní středy nosit roušky. Primátor vzkazuje: „Nosit roušku není ostuda!“

Město Most nařizuje od středy 18. března od 15 hodin až do odvolání všem občanům zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) sloužící k zamezení šíření koronaviru COVID-19. Jedná se o preventivní opatření.

„Nosit roušku není ostuda! DĚKUJEME, že jste s námi a pomáháte! Jen vzájemnou pomocí a odpovědností vůči vážnosti situace, bez ohledu na to, co dělají nebo spíše nedělají naše vládní špičky máme šanci to zvládnout!“