Městská policie přijme nové asistenty prevence kriminality

Městská policie Most vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic asistentů a asistentek prevence kriminality.

Uchazeči o pozici asistenta, asistentky prevence kriminality se osobně dostaví do služebny asistentů prevence kriminality v pasáži U Lva v ulici Radniční (pod magistrátem) každý všední den od 12:30 – 13:00, nejpozději do 10. 12. 2019. O termínu konání následného výběrového řízení budou uchazeči informováni osobně nebo telefonicky. Nástup do zaměstnání je od 1. 1. 2020.

Asistenti prevence kriminality slouží ve dvou směnách, ranní a odpolední, ve dvoučlenných hlídkách. Jsou v ulicích od 7 do 22 hodin a soustředí se zejména na problémové lokality a centrum města. Jejich působení městská policie také operativně přizpůsobuje podnětům obyvatel nebo zjištěným problémům. Dohlížejí na bezpečnost v ulicích a veřejný pořádek a jsou prostředníky mezi občany a městskou policií, které předávají informace z terénu i od občanů. Nepůsobí tzv. represivně jako městská policie nebo policie ČR, ale hlavně preventivně. „Nedávají pokuty, spíše upozorňují a postupně, po dobrém, učí občany dodržovat městské vyhlášky. Často také velmi dobře umí domluvou zamezit vyhrocení sporů v sociálně vyloučených lokalitách. Ukazuje se nejen u nás, ale i v rámci ČR, že asistenti jsou velmi účinným nerepresivním nástrojem, a umí usměrnit některé lidi lépe než tradiční postupy policie. Když se objeví vážnější problém, volají asistenti samozřejmě strážníky“, vysvětluje ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Statutární město Most v rámci projektů: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007743 „BEZPEČNĚJŠÍ MOST: Asistenti prevence kriminality pro město Most“ a CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007262 „Asistence prevence kriminality pro sociálně vyloučené lokality ve městě Most“ spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Asistent / asistentka prevence kriminality

Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem/kyní Statutárního města Mostu, zařazen/a do Městské policie Most.



Minimální požadavky pro uchazeče/ku o pozici APK

• uchazeč/ka musí být starší 18 let,

• minimálně ukončené základní vzdělání,

• fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost (pěší výkon služby),

• svéprávnost, bezúhonnost, beztrestnost,

• trvalé bydliště v Mostě,

• dobré komunikační schopnosti, • schopnost spolupráce v týmu, • ochota pomáhat lidem.

Výhodou pro uchazeče/ku je

• znalost místních sociálně vyloučených lokalit a romské komunity,

• praxe v oblasti ochrany veřejného pořádku a bezpečnostních služeb.

Nabízíme

• odpovídající platové podmínky,

• podporující pracovní kolektiv,

• zaměstnanecké benefity:

– stravenky 80 Kč,

– 5 týdnů dovolené,

– výcvik sebeobrany.

Jedná se o dvousměnný provoz – ranní a odpolední směny. Asistenti prevence kriminality vykonávají pěší hlídkovou činnost v sociálně vyloučených lokalitách a centru města a úzce spolupracují se stážníky městské policie.