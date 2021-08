Městská správa sociálních služeb v Mostě má nového ředitele. Do jejího čela se postavil Ing. Luboš Trojna, a to na zkušební dobu šesti měsíců. Za sebou má mnohaletou zkušenost ve vedoucí funkci na krajském úřadě, dříve působil také jako tiskový mluvčí Městské policie Most.