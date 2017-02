Městského architekta město (zatím) nechce

Most nebude mít zatím městského architekta. Vedení mostecké radnice dalo přednost externímu architektovi.

Radnice si najala externího architekta Petra Nesládka „Nový architekt bude dělat podobnou činnost jako ten předchozí, městský. Jeho úkolem bude vyjadřovat se ke všem investičním akcím, které město realizuje. Dále také k drtivé většině záměrů, které probíhají v rámci stavebního úřadu, který vždy vyzývá architekta k případným doplněním a úpravám,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Externí architekt, který za svou činnost bude dostávat 370 000 korun bez DPH (což je obdobná suma jako dostával v předchozích letech městský architekt) bude spolupracovat na projektech, jako je rekonstrukce Repre, revitalizace parku Střed apod. „Spolupráce tohoto pracovníka je velmi úzká – jednak administrativní a dále bude jakousi pravou rukou vedení v rozvojových projektech,“ upřesnil dále náměstek Hrvol. „Loni zpracovával tento odborník studii využitelnosti objektu Repre. Je pro nás garantem v rámci zadávací dokumentace na projektovou dokumentaci,“ dodal dále Marek Hrvol. Do budoucna ale město nevylučuje, že by pozici stálého městského architekta přece jen neobsadilo. „Rozhodli jsme se, že spolupráci s panem Nesládkem prodloužíme a dál uvidíme. Do budoucna zvažujeme, zda nepřehodnotit tuto formu externího architekta, který by tu mohl sedět natrvalo,“ doplnil ještě náměstek.