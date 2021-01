Meziboří informuje občany Mobilním rozhlasem

Meziboří skončilo s využíváním SMS InfoKanálu. Nadále bude využívat pro předávání informací občanům aplikaci Mobilní rozhlas. V uplynulém roce využívalo město oba tyto způsoby předávání informací současně. „Město Meziboří využívalo službu SMS InfoKanál od začátku roku 2016 jako možnost informovat občany města primárně o náhle vzniklých krizových situacích, které bylo třeba sdělit operativně a bez průtahů. Postupným, ale rychlým vývojem informačních technologií jsme se, jako veřejná správa, která chce být blíž k občanům svého města, dostali do situace, kdy využívaná služba už nesplňovala současné standardy potřeb komunikace, a proto jsme přikročili k rozvoji informovanosti využitím aplikace Mobilní rozhlas,“ vysvětlil vedoucí správního odboru Martin Hampl. Aplikace Mobilní rozhlas umožňuje s občany komunikovat oboustranně, tedy i směrem od občana k městu. „Je pravdou, že použití „chytrých telefonů“ je samozřejmě výhodnější. Aplikace Mobilní rozhlas nám ale umožňuje komunikovat jak prostřednictvím mobilní aplikace, kde lze zasílat obrázky a fotografie, tak formou e-mailů a v neposlední řadě právě i samotnou formou rozesílek SMS bez potřeby datových přenosů a spojuje tak technologii dříve využívaného SMS InfoKanálu s modernější a vyspělejší technologií Mobilního rozhlasu,“ doplnil Martin Hampl. V současné době je v rámci aplikace Mobilní rozhlas zaregistrováno přes 350 uživatelů, občanů města Meziboří, kteří nemají aplikaci ve svých mobilních zařízeních, protože aplikaci lze vedle mobilních telefonů využít například i v tabletech a mají registrované pouze telefonní číslo pro příjem SMS. To je víc uživatelů, než kolik město registrovalo v systému SMS InfoKanálu. „Je tedy z našeho pohledu přirozené, snažit se systém způsobu podávání informací svým občanům sjednotit. Nehledě k tomu, že díky využití Mobilního rozhlasu se už nejedná pouze o rozesílání krizových a strohých informací, ale především o plnohodnotnou oboustrannou komunikaci mezi městem Meziboří a Vámi, občany. Jen je třeba se do systému Mobilního rozhlasu registrovat,“ uzavřel Martin Hampl. Registrace je možná prostřednictvím mobilní aplikace, webu, nebo registračním formulářem, který je k dispozici v tištěné formě a lze ho vyzvednou v budově MěÚ Meziboří, v kancelářích č. 8 a 9 ve 2. patře. Registrace ze služby SMS InfoKanál nelze převádět automaticky.