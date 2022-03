Meziboří pomáhá Ukrajině

Mezibořští zastupitelé schválili humanitární finanční dar pro Ukrajinu ve výši 100 tisíc korun. „Dále byly vyčleněny ubytovací kapacity, včetně zajištění stravy pro občany Ukrajiny. Především pro matky s dětmi, které míří do naší republiky do bezpečí. V naší ubytovně čp. 107 jsme vyčlenili osm pokojů. Čtyři z toho jsou určeny výhradně pro ženy s dětmi. Pokoje se jen musí dovybavit a na příchod rodin připravit. Rádi poskytneme ukrajinským matkám azyl v našem městě,“ uvedl starosta Petr Červenka. Pro ukrajinské rodiny město nechystá jen ubytování. Zajistí také jídlo, které uhradí z rozpočtu města. „Situace ukrajinských lidí se nás velmi dotýká. Pomůžeme, jak budeme moci. Každý zaměstnance města je ochotný na pomoc ukrajinským rodinám přispět. Z vlastních zdrojů zajistí pro ubytované rodiny vše, co potřebují k pohodlnému životu,“ připomněla iniciativu zaměstnanců městského úřadu tajemnice Kateřina Lipertová. Město Meziboří je zavedeno do registru volných ubytovacích kapacit. Dalších patnáct vybavených pokojů poskytne ukrajinským rodinám podnikatel Jiří Turek, který v Meziboří provozuje sanatorium Paracelsus. Kromě ubytování nabízí ukrajinským rodinám také stravu a pro jejich děti výuku českého jazyka.