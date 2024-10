Mezinárodní den archeologie v mosteckém muzeu bude exotický

Mostecké oblastní muzeum zve na netradiční slavnostní zahájení dvou nových výstav, které budou otevřeny v rámci Mezinárodního dne archeologie v sobotu 19. 10. 2024:

– v 15 hodin – MEZI PRAHOU A KÁHIROU/100 let české egyptologie zde

Výstava nahlédne do archeologických výzkumů přímo v Egyptě a Súdánu. Představuje příběhy odkrývání různých lokalit, zejména Abúsír, který je dodnes hlavní koncesí českých egyptologů, výzkum v Západní poušti nebo v dnešním Súdánu. Český egyptologický ústav FF UK, jediné pracoviště tohoto druhu v naší zemi, uspořádal výstavu ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Téměř po 70. letech se do Mostu vrátí MOSTECKÁ MUMIE, asi 3000 let stará egyptská rakev, původně z expozice starověku ve starém Mostě, a kterou v 70. letech soustředilo Náprstkovo muzeum do svých sbírek.

V 16 hodin naváže komentovaná prohlídka výstavy s egyptologem Profesorem Ladislavem Barešem.

– v 17:30 – Z Mostu až na konec světa/Exotika ve sbírkách Oblastního muzea a galerie v Mostě. Výstava věnovaná exotickým sbírkám OMGM z konce 19. a první poloviny 20. století prezentuje zajímavé sbírkové předměty téměř ze všech světových kontinentů – od Dálného východu Asie po rozpálenou savanu Jižní Afriky, od mrazivé tundry argentinské Ohňové země po sluncem spalovanou buš Austrálie.

– Letošní ročník Mezinárodního dne archeologie /Mumie se vrací (13–19 hodin) bude zaměřen na práci a historii Českého egyptologického ústavu Karlovy univerzity.

V programu DÍLNIČEK PRO MALÉ I VELKÉ si návštěvníci vyzkouší výrobu egyptských šperků či papyru, psaní hieroglyfů, egyptské chrámové malby atd.

Pro malé i velké návštěvníky MDA 2024 vyhlašujeme SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ EXOTICKÝ KOSTÝM. Vítěz získá malé exotické překvapení.

– Program letošního svátku archeologie:

13 hodin: zahájení

13 –17 hodin: DÍLNIČKY PO MALÉ I VELKÉ; foto koutek

14:15: vystoupení břišních tanečnic, vystoupení Městského divadla v Mostě

15 hodin: vernisáž výstavy MEZI PRAHOU A KÁHIROU. 100 let české egyptologie.

16 hodin: komentovaná prohlídka výstavy MEZI PRAHOU A KÁHIROU

s egyptologem Prof. PhDr. Ladislavem Barešem, CSc.

17.30 hodin: vernisáž výstavy Z Mostu až na konec světa. Exotika ve sbírkách Oblastního muzea a galerie v Mostě a vyhlášení soutěže o NEJKRÁSNĚJŠÍ EXOTICKÝ KOSTÝM

18 hodin: komentovaná prohlídka výstavy Z MOSTU AŽ NA KONEC SVĚTA s historikem Mgr. Jiřím Šlajsnou.

I občerstvení bude exotické.