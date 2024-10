V rumburské nemocnici začala výstavba laboratoří, je významným krokem k modernizaci nemocnice

Krajská zdravotní začala v Rumburku s výstavbou dočasné modulární stavby pro umístění laboratoří. Modulární stavba umožní kontinuální provoz laboratoří hematologie a biochemie v době modernizace rumburské nemocnice. Výstavba náhradních laboratoří je nezbytná před rekonstrukcí, na kterou budou navazovat další kroky rekonstrukce nemocnice, zejména přestavba budovy polikliniky a dále výstavba a heliportu. Systém modulární stavby pro hematologické laboratoře byl zvolen kvůli dočasnosti umístění laboratoří, následné možnosti jejího rozebrání na jednotlivé části a použití buněk jako další provizorní stavby při modernizacích ostatních nemocnic Krajské zdravotní.

Samotná výstavba laboratoří měla začít v létě letošního roku, zahájení stavby pozdržely úpravy projektu i vládní digitalizace stavebního řízení. „V rámci zpracování projektu došlo k několika nezbytným úpravám na základě požadavků orgánů veřejné správy, zásadní bylo dojednání situování heliportu na vytipovaném městském pozemku a následné zapracování do dokumentace. Dvouměsíční zpoždění zapříčinila i vládou nedostatečně připravená digitalizace stavebního řízení, což vedlo k nebývalému zahlcení stavebních úřadů, a tak i řadě problémů pro stavební úřady a stavebníky,“ vysvětlil Jakub Komárek, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Jedním z důvodů výstavby modulárních buněk v rumburské nemocnici bylo opuštění nevyhovujícího a vzdáleného pavilonu v Podhájí. Pacientům i personálu se tím zkrátí trasa do laboratoří z nemocničního areálu. Modulární stavba zajistí profesionální provoz laboratoří až do přestěhování do nového pavilonu vedle stávající budovy Chirurgie, kde budou ve finále umístěna i oddělení Emergency, Centrální operační sály, Jednotka intenzivní péče a lékárna.

„Smyslem výstavby objektu laboratoří je potřeba uvolnění prostor pro možnost realizace dalších záměrů, a to zejména modernizace administrativní budovy v areálu nemocnice a budovy polikliniky v Jiráskově ulici. Projektová dokumentace pro záměr rekonstrukce administrativní budovy je již hotová a současně se dokončuje projektová dokumentace na modernizaci polikliniky, která bude finalizována v průběhu listopadu 2024. Na ni bude navazovat příprava veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací.“ uvedl Jakub Komárek, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Předpokládaný termín dokončení stavby březen 2025. Projekt výstavby laboratoří je realizován tak zvanou metodou Design & Build, která je charakteristická tím, že vybraný dodavatel zajišťuje kromě samotné výstavby (Build), také zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení (Design).