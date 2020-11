MIK-DRAJF OUPN ÉR aneb k Mikuláši bezpečně autem a venku v podání Docela velkého divadla Litvínov

MIK-DRAJF OUPN ÉR” –

aneb k Mikuláši bezpečně autem a venku.

Nemůžete letos na tradiční mikulášskou nadílku, protože není? Bojíte se, že Mikuláš, Čerti a Andělé budou letos bez práce? Nebojte se. Dojeďte si 5.12. od 14 do 17 hodin do jejich speciálního soukromého venkovního sídla za Docela velkým divadlem v Litvínově. Autem přijedete až na místo, andělé a čerti s vámi vyřídí formality a převzetí “úplatku” (balíčku) a děti pak mohou bezpečně dle všech platných nařízení předvést Mikuláši, co si připravily.