Mike Ross to po pěti letech znovu „rozpumpuje“ na Beneditku

„Když jsem v Česku, musím si aspoň jednou dát „pechene couleno“, říká Mike Ross z jihoanglického Brightonu, který v lednu 2019 na svůj první koncert v Česku přijel do Mostu na Benedikt. V neděli 3. listopadu přijede na Benedikt podruhé, a pozor – na basu a na bubny s ním tentokrát budou hrát dvě holky! (Začátek od 19 hodin)

Jeho muzika patří do kategorie anglických hospodských kapel Status Quo, Nine Below Zero, Madness, přestože Mike Ross je o dvě generace mladší. Jenže v pátek se v předměstských hospodách v Anglii odjakživa k pivu tancuje výhradně na vypalovačky rock-blues-boogie a přesně tohle je muzika, kde Mike Ross je jako ryba ve vodě.

Jeho koncerty jsou výletem do historie rocku – od emocionálního černošského blues v Mississippi v r. 1920 až po sexy křiklouna Roda Stewarta v době jeho největší síly koncem 70. let minulého století. Psychedelická sóla připomenou kytary konce 60. let, v emotivním hlasu slyšíme vášeň Joe Cockera. Mikovo před pěti lety vydané CD Mahogany Drift dostalo v recenzi anglického Classic Rock Magazine neuvěřitelných 9 z 10 hvězdiček, když stejných devět dostali Peter Gabriel, Led Zeppelin a Guns´n´Roses.

Mike Ross hraje poctivý bigbít plný energie.