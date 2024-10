Průmyslovka v Chomutově slavila 150 let

Chomutovská průmyslovka slaví 150. výročí od svého založení. V té souvislosti měla příležitost dát o sobě vědět.

S přípravami a plánováním významného výročí se v útrobách školy začalo téměř před rokem. Vedením školy byly naplánované celkem tři akce, které měly oslovit širokou veřejnost, žáky a učiteli počínaje, absolventy a obyvateli města konče.

Celé 150. výročí odstartovala Žákovská akademie, do níž se zapojili žáci a jejich učitelé, kteří se s vervou v průběhu loňského školního roku pustili do nelehké práce. A že i technici se umí bavit, se všichni přesvědčili v kině Svět prostřednictvím téměř dvouhodinového programu, ve kterém se vydali Po stopách průmyslovky, potažmo techniky. Tento na průmyslovce výjimečný projekt na motivy školy jako nevyčerpatelného tématu lidského života byl skutečným naplněním slov „Hudbou, zpěvem a tancem k srdci, srdcem k průmyslovce“.

Druhým v pořadí byl Společenský večer v Městském divadle Chomutov, na kterém byli hosté provedeni historií školy pomocí umělé inteligence a žáky tvořenými nápaditými videospoty, z již zmíněné akademie. Součástí byl také slavnostní ceremoniál, při kterém byly oceněny zvlášť významné osobnosti, které zanechaly v historii školy významnou stopu. Obzvlášť působivé bylo vedením školy přichystané poděkování celému pedagogickému sboru, které bylo zakončené společným zpěvem tematicky zaměřené písně Promovaní inženýři za vydatné podpory nejen zpěváků orchestru Klub 49, ba dokonce celého divadla. Vždyť především obětaví a skvělí učitelé jsou klíčem k uspořádání akcí tohoto rozměru. A na své si přišli i absolventi, kteří v hojném počtu do divadla zavítali, neboť mohli zhlédnout celou škálu dobových fotografií, jež se tvůrcům videoprojekce podařilo nashromáždit, všichni měli nekonečnou řadu dalších možností. V elegantně nazdobeném stánku si mohli zakoupit trička s logem školy a množství dalších reklamních předmětů, škola přichystala také Almanach, který u příležitosti tohoto významného výročí mapuje historii i současnost školy a zároveň prezentuje spolupráci s regionálními firmami či partnerskou spolupráci s městem Chomutov. Součástí almanachu a webu školy je mimo jiné i aplikace Absolventi, která sumarizuje dobové fotografie od roku 1874 a jména všech absolventů od roku 1947, kteří tak mají jedinečnou možnost své jméno, třídu, spolužáka nebo rodinného příslušníka vyhledat, a tak na zlaté školní časy zavzpomínat.

A v neposlední řadě do třetice, na Společenský večer druhý den v sobotu navazoval Den otevřených dveří, kterému předcházela masová publicita na sociálních sítích školy. Toto setkání směřovalo především na absolventy, příznivce a přátele školy, kteří tak měli příležitost znovu vkročit do své alma mater, prohlédnout si všechny prostory, popovídat si a zavzpomínat. Škola se na své návštěvníky pečlivě připravovala, ale to, co se v sobotu událo, opravdu ve skutečnosti nikdo nečekal. Budova byla všemi zaměstnanci vyšperkovaná a celé dopoledne doslova praskala ve švech. Absolventi se sjeli ze všech koutů, mladí i staří. Mezi příchozími byl absolvent, kterému bylo 92 let nebo Miroslav Svítek, který je dnes proděkanem ČVUT.

Na všechny čekala opět projekce ve třídách, galerie fotografií absolventů na zdi či galerie sportu, stánek s reklamními suvenýry, fotokoutek, bohaté a lákavé občerstvení, které připravili sami zaměstnanci školy, model školy, jenž vytvořili žáci, živá hudba a mnoho dalších zajímavostí, které mohly všem připomenout léta strávená na „průmce“. Tento den byl skutečným vyvrcholením celého výročí, počet příchozích, kterých bylo hrubým odhadem mezi 800 až 1000, mluvil za své.

„Atmosféru ve škole nelze popsat slovy, pro všechny to byl opravdu velmi emotivní zážitek, jenž se vryje do paměti především těm, kteří vše dlouho připravovali, nicméně věříme, že i naši návštěvníci si přišli na své a budou mít na co vzpomínat,“ uvedla zástupkyně ředitele školy Dana Žižková a dodala: „Ač byla organizace celého výročí velmi náročná, dva týdny s ním spojené byly pro všechny takovým pohlazením na duši a bezesporu hnacím motorem do další práce. Je možné s klidným srdcem říct, že průmyslovka oslavila stopadesátku opravdu s grácií.“