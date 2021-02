MiniMost virtuálně ?

Myšlenka MiniMostu ožívá. Před lety zamýšlený projekt nyní dostává konkrétní obrysy, byť odlišné od původního záměru. U jezera Most nevyroste park miniatur, jak se kdysi plánovalo a jak je známe například z Mariánských Lázní nebo z Bruselu. Doba se posunula a technologie a virtuální svět nabízejí možnosti a zážitky, kterých je třeba využít. MiniMost se proto posouvá do virtuálního světa.

V letošním roce bude vytvořen a veřejnosti představen (bude-li to možné vzhledem k epidemiologické situaci) 3D grafický model 2. náměstí původního, dnes již neexistujícího města Mostu. Virtuální prohlídka 2. náměstí přenese návštěvníky městské knihovny, kde bude grafický model ke zhlédnutí, do historie města, jak jej lidé znali v čtyřicátých až šedesátých letech 20. století. Díky nejmodernějším technologiím bude možné vrátit se v čase a zažít výjimečně intenzivní zážitek z posunu do jiného prostoru a času. Přivítají to jistě nejen pamětníci, ale i mladá generace, která zná původní město jen z fotografií a vyprávění.

Než toto bude prvním návštěvníkům umožněno, je třeba dohledat a zdigitalizovat maximum dostupných materiálů, fotografií, map a vytvořit z nich přehlednou systematickou databázi, která slouží jako základ pro tvorbu grafického modelu. Ten pro město vytvoří Mostečan Martin Špoula. Spolupracují ale i instituce, jako je místní muzeum nebo archivy. Do přípravy se zapojí také žáci Základní umělecké školy F. L. Gassmanna. Virtuální prohlídka tak bude mít vzdělávací a poznávací rozměr nejen pro její budoucí uživatele, ale i pro mladou generaci, která se podílí na jeho tvorbě. Mladí si tak v praxi mohou osvojit nejnovější technologie a zároveň pracovat na reálném projektu. Za tímto účelem bylo modernizováno hardwarové a softwarové vybavení školy.

Pro zahájení projektu nebylo vybráno 2. náměstí náhodně. Náměstí má symbolické propojení minulosti se současností, neboť z náměstí viditelné dominanty, jako jsou kostel Nanebevzetí Panny Marie, kašna se lvem, sloup se sochami svatých, se dochovaly. Proto je to právě 2. náměstí, jehož kompletní virtuální model 3D bude vytvořen.