Minulost parku Střed na fotografiích v Centralu

Město Most se společně s desítkami partnerů z řad škol, městských i neziskových organizací a aktivních občanů Mostu snaží probudit k životu dlouhodobě chátrající park Střed a znovu z něj učinit oblíbené místo.

V dubnu město Most ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka, která pomáhá s před-realizační přípravou obnovy parku Střed, vyhlásily soutěž o nejzajímavější fotku a vzpomínku na park z doby jeho největší slávy. Přímo pro mostecké pamětníky si pak město připravilo pracovní seminář s názvem „Park Střed – Příběhová dílna“. S ním pracovníci města od března do května navštívili v rámci osmi společných setkání v klubech seniorů kolem osmi set pamětníků.

„Vzpomínali, jaké to bylo, když místo parku ještě byla louka, když se potom park budoval a sázely se v něm stromy, jak byli jako Mostečané hrdí na svůj moderní park s vodotrysky a co vše v parku zažili. Na konci měli radost, že jsme jim do klubu přinesli nové a pozitivní téma, o kterém si mohou mezi sebou povídat. Měli jsme radost, že se nám povedlo připravit zajímavý program a hlavně z toho, že nám lidé moc fandí,“ popsala atmosféru na setkání Veronika Loucká, která má na starosti zapojení veřejnosti do projektu obnovy parku.

Své vzpomínky pamětníci zaznamenávali do připraveného listu a společně pak vytvářeli pocitovou mapu, v níž vyznačovali například místa, kde v parku rádi seděli, kam chodili na rande nebo kde si rády hrály jejich děti. Na závěr byli pamětníci vyzváni, aby zapátrali v rodinných archivech a podělili se o zajímavé fotografie, které by pomohly dotvořit mapu minulosti parku Střed.

Základní umělecká škola v Moskevské ulici pak vytvořila z historických fotografií parku a vzpomínek mosteckých pamětníků výstavu nazvanou Mapa minulosti parku Střed. Sestává se ze dvanácti panelů plných vzpomínek a dobových fotografií. K vidění je v obchodním domě Central do konce října.