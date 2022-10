Místo – Zelená na Chomutovsku v opravě, řidiči jezdí kyvadlově

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo velkoplošnou opravu silnice I/13 v úseku Místo – Zelená na Chomutovsku, kde začaly zemní práce mimo vozovku.

Řidiči budou úsekem projíždět kyvadlově, dopravu budou přes den řídit regulovčíci a po pracovní době semafory. „Pokud to stavební práce dovolí, budeme průjezd stavbou navečer nebo na víkend pouštět do obousměrného provozu,“ informovala Dana Zikešová z chomutovského pracoviště ŘSD. Zhotovitelem rekonstrukce v hodnotě téměř 30 mil. Kč bez DPH je společnost Silnice Group a.s. a Porr a.s. „Stavební práce plánujeme mít hotové do poloviny listopadu 2022,“ dodala mluvčí.

Předmětem stavebních prací je souvislá oprava asfaltového souvrství komunikace v délce 1,3 km včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu a následně zpracované projektové dokumentace. Práce se budou provádět po čtvrtinách vždy v jednom jízdním pruhu.