Mostecký kostel Nanebevzetí Panny Marie nově svítí

Mostecká dominanta, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, a její přilehlé okolí je nově nasvíceno úsporným veřejným osvětlením. To se bude rozšiřovat dál, až k místu u zdejšího rybníčku.

Veřejnou zakázku na rozšíření veřejného osvětlení a energosloupků realizovala firma MOLUX s.r.o. za přibližně 2,5 mil. Kč bez DPH. Jednalo se o první etapu, kdy se vybudovalo zcela nové veřejné osvětlení, které splňuje nejmodernější standardy a je úsporné. „Nasvítila se komunikace od děkanského kostela k odbočce na jezero Most, včetně chodníkové plochy, kde doposud osvětlení chybělo. Svítidla veřejného osvětlení jsou v LED technologii, která se již používá při budování nových veřejných osvětlení standardně,“ informoval šéf odboru investic mosteckého magistrátu František Jirásek.

U kostela se vybudovaly i nové energosloupky, které se mohly využít například už při Mostecké slavnosti. „Energosloupky jsou tzv. „rozvaděče“, ze kterých lze napájet například atrakce, stánky apod. Vybudovaly se pro zajištění energií v rámci konání kulturně společenských akcí v této lokalitě,“ vysvětlil František Jirásek. Rozšíření veřejného osvětlení je rozděleno do dvou etap. První se zrealizovala letos a obsahovala právě vybudování chybějícího veřejného osvětlení a části energosloupků. Druhá etapa zahrnuje dobudování energosloupků v okolí kostela a přilehlého rybníčku. „Realizace druhé etapy je v plánu v některém z dalších rozpočtových období,“ dodal vedoucí.

Podle firmy Molux se poslední optimalizace veřejného osvětlení naposledy prováděla před dvaceti lety. Současné osvětlení nevyhovuje modernímu trendu. Nové by mělo ušetřit minimáně padesát procent energie. Vymění se postupně kompletně stávající osvětlení za osvětlení ledkové a to v rámci celého města Mostu. Akce, během níž dojde na výměnu více než sedmi tisíc lamp, už začala v těchto dnech první etapou. Celkem zahrnuje etapy čtyři a měla by skončit v roce 2024.

Veřejné osvětlení bylo v posledních týdnech rozšířeno také v prostoru garáží v ulici Za Zámeckým dvorem, v areálu jezera Matylda, a to rovněž první etapou. Dále také mezi bloky 7, 19, a 20 v ulici M. Alše.