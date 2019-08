Mistrovství parašutistů na mosteckém letišti

Na mosteckém letišti se koná ve dnech 26. – 28.8. „Otevřené mistrovství České republiky v parašutismu v disciplínách skupinové akrobacie FS-4 a Free Fly a Free style“.

Program:

Pondělí 26.8. od 11 hodin slavnostní zahájení soutěže a od 12 do 20 hodin závodní seskoky. Úterý 27.8. od 9 do 19 hodin soutěžní seskoky. Pokud budou ukončena všechna soutěžní kola, bude mistrovství večer vyhodnoceno a vyhlášeni vítězové. Středa 28.8. – náhradní den pro nepřízeň počasí. Od 9 do 19 hodin soutěžní seskoky, v případě nedokončení úplného programu. Organizátor si vyhrazuje vyhlásit doplňkové soutěže pro tento den.