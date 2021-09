Mobilní očkovací tým přijel do Janova podruhé. Kvůli dětem

Po třech týdnech přijel dnes dopoledne do Základní školy v Litvínově-Janově opět mobilní očkovací tým. Přijel kvůli dětem ve věku od 12 let, které v srpnu podstoupily očkování první dávkou vakcíny proti covidu 19. Tito očkovaní měli druhou dávku dostat během září v mostecké nemocnici. „Oslovili jsme mobilní očkovací tým, zda by nebyl ochoten přijet ještě jednou, protože někteří rodiče nemají prostředky či časové možnosti, jak se s dětmi do Mostu dostat. Posléze jsme tedy zavolali rodičům očkovaných dětí a tuto možnost jim nabídli,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová s tím, že většina rodičů tento vstřícný krok přivítala a děti na druhou vakcinaci přivedla. S dětmi pomáhaly i asistentky prevence kriminality Městské policie Litvínov. Pomáhaly týmu především s dětmi, které na očkování čekaly. Také asistovaly v případech, kdy se dítě na očkování nedostavilo. Většinou ale probíhalo očkování bez problémů. Už při prvním očkování APK pomáhaly s předstihem s předáním informací obyvatelům Janova o důvodech očkování. Zejména v některých rodinách běžně zprávy o probíhající pandemii i očkování nesledují a kontakt s APK byl proto velmi důležitý.