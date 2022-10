„Benešák“ v Ústí nad Labem se uzavře, most čeká rekonstrukce

Most Edvarda Beneše v Ústí nad Labem se na dva dny – 28. a 29. října – zcela uzavře pro silniční dopravu, aby mohlo dojít k úpravám jízdních pruhů. Nově bude most určený pouze pěším a osobní dopravě, hromadná doprava bude využívat Mariánský most.

Pro řidiče osobních aut se doprava omezí pouze ve dnech 28. a 29. října, od 30. října budou moci využívat most obousměrně, jak jsou zvyklí. Autobusy a trolejbusy začnou od 28. října do ukončení rekonstrukce využívat náhradní trasu přes Mariánský most. Z toho důvodu dojde ke zrušení zastávek Ústí nad Labem, Krajský soud. Veškeré detaily ke změnám jízdních řádů a úpravě zastávek poskytne Dopravní podnik města Ústí nad Labem a Doprava Ústeckého kraje.

Úprava provozu na mostě vzešla z pravidelné detailní diagnostiky mostu, kde bylo toto řešení doporučené v zájmu zachování jeho maximálního využití do doby rekonstrukce.

Ústecký kraj připravuje kompletní rekonstrukci mostu Edvarda Beneše. V tuto chvíli má pravomocné stavební povolení a připravuje podklady pro soutěž na stavební firmu, která se rekonstrukce zhostí. V příštím roce by měla začít výstavba provizorní lávky pro pěší, která je nutná také k přeložení veškerých sítí. Následně se přistoupí k vlastní rekonstrukci, ta by měla být hotová do konce roku 2025.