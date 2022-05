Most hledá Srdcaře roku 2022! Znáte někoho takového?

Město Most hledá Srdcaře roku 2022. POkudněkoho takového znáte, můžete ho nominovat.

Stačí vyplnit anketní lístek na https://1url.cz/0rz7pna zvolit příslušnou kategorii: volná kategorie, sociální oblast, podnikání, kultura či sport. Nominace zasílejte do 31. 5. prostřednictvím e-mailu na adresu listy@mesto-most.cz nebo vyplněním anketního lístku vhozeného do schránky v recepci magistrátu či prostřednictvím Facebooku statutárního města Mostu.