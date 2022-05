Mostečané mohou spolurozhodnout, jak bude vypadat provozní řád PARKU STŘED

V nejbližších dnech se zahájí dlouho očekávaná rekonstrukce parku Střed. Bezpečnost a pořádek v obnoveném parku budou mít na starosti správci parku. Aby měli podklad pro svoji práci, je zapotřebí stanovit základní pravidla pro provoz parku. Z nich pak bude sestaven provozní řád. Jaká pravidla by měla být zavedena v parku Střed, aby se zde v budoucnu líbilo lidem různých věkových i zájmových skupin, zjišťuje dotazník, který je pro veřejnost k dispozici on-line na odkazu: https://www.survio.com/survey/d/A8B9I3U6C6T0T1Y6K

„Zapojení veřejnosti do plánování budoucí podoby parku představuje pro naši nadaci jednu z nezbytných podmínek pro kvalitní výsledek celé proměny. Nejinak je tomu v případě tvorby pravidel. Jedině se znalostí představ obyvatel o tom, co se v parku smí a co ne, dokážeme společně s městem Most vytvořit místo, kde se bude každý cítit dobře a především bezpečně,“ uvedla ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

V průběhu března měli možnost se vyjádřit k provoznímu řádu senioři, se kterými se setkal v klubech seniorů tým Znovuzrození parku Střed a ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

„Mluvili jsme samozřejmě o bezpečnosti a také o tom, jak bude park vypadat. Většina seniorů se na nový park těší a budou ho prý rádi navštěvovat. Právě přítomnost lidí je pro bezpečnost ve veřejném prostoru klíčová,“ vysvětlil Jaroslav Hrvol.

Pro vedení města Most je bezpečnost v parku prioritou. Správci budou v parku přítomni 24 hodin denně. Budou zaměstnanci městské policie a jejich hlavním úkolem bude dohlížet na bezpečnost a pořádek v obnoveném parku a také právě na dodržování provozního řádu.

„Naší snahou je co nejhladší provoz parku hned po jeho otevření a udržitelný provoz parku v budoucnu. A to s co možná největším množstvím spokojených návštěvníků všech věkových i zájmových skupin,“ doplnil primátor města Mostu Jan Paparega.

Všichni návštěvníci parku budou povinni provozní řád respektovat a uposlechnout pokynů správce parku. V případě porušení provozního řádu může být návštěvník správcem vykázán a jeho chování může být předmětem přestupkového řízení případně předmětem šetření Policie ČR. Dětská hřiště a sportoviště v parku Střed budou mít vlastní provozní řád.

Nadace Proměny Karla Komárka podporuje obnovu parku Střed obdobnou podporou a nadační podporou ve výši 25 milionů korun.