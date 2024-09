MOST K DĚKANSKÉMU KOSTELU ČEKÁ UZAVÍRKA, ČEKAJÍ NÁS OBJÍŽĎKY

Od 23. září až do odvolání bude z důvodu plánované opravy uzavřen silniční most RICO, který spojuje město s areálem děkanského kostela v Mostě.

Vzhledem k této uzavírce budou autobusové linky č. 16 a 30 vedeny ze zastávky Zimní stadion po objízdné trase ulicí Chomutovskou přes okružní křižovatku u Oblastního muzea na silnici III/2565, účelovou komunikací do ul. Kostelní do zastávky Děkanský kostel.

Po celou dobu uzavírky bude v obou směrech zrušena pro linky č. 16 a 30 zastávka „RICO“, nebližší náhradní zastávky budou Děkanský kostel nebo Zimní stadion.

„Stavba potrvá zhruba do dubna příštího roku, pokud nedojde k prodloužení tohoto termínu kvůli nevhodným klimatickým podmínkám, což je zohledněno i ve smlouvě,“ upřesnil vedoucí odboru investic mosteckého magistrátu František Jirásek. Práce bude provádět společnost PORR a.s. za bezmála 29,5 mil.Kč bez DPH. „Městu se podařilo na opravu mostu získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z Operačního programu Doprava, a to ve výši sta procent uznatelných nákladů,“ uvedla mostecká radní Jana Falterová Zudová.