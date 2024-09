Ve dnech 17., 18. a 19. září vždy od 8:00 hod. do 16:00 hod. se koná výluka traťové koleje mezi stanicemi Třebívlice – Most. V úseku Třebívlice – Most a zpět budou vlaky linky U10 dopravce AŽD nahrazeny náhradní dopravou. Důvodem jsou úpravy železničního svršku výluka traťové koleje mezi stanicemi Třebívlice – Most.

Nahrazené vlaky náhradní autobusovou dopravou:

v úseku Třebívlice – Most

25506, 25508, 25510 a 25512

v úseku Most – Třebívlice

25507, 25509, 25511 a 25513