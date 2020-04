Most otevře postupně během května školky

Právě v těchto dnech město Most řeší, kdy se otevřou v souvislosti s koronavirovou epidemií mateřské školy. To není zatím úplně zřejmé. Město Most jako jejich zřizovatel analyzuje vládní rozhodnutí o otevírání škol, na které lze navázat i otevíráním školek, které město uzavřelo 16. března 2020. V současné chvíli Most řeší jaká bude kapacita dětí v mateřinkách a zájem ze strany rodičů, zajištění ochranných pomůcek a čeká se i na metodické pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR.

„Je důležité, abychom nenechávali školky uzavřené déle, než je nutné. Školky proto otevřeme hned jakmile budou připravené. Doporučení vlády ČR jsou zatím neurčitá a je třeba všechno si nejprve prostudovat a až poté naplánovat termíny a opatření. Nejbližší možný termín je začátek května. Pokud se otevře, ve třídách bude 15 dětí. Podle zájmu rodičů a počtu otevřených tříd bychom nastavili hygienická opatření,“ vysvětlila náměstkyně primátora Markéta Stará a zdůraznila, že návrat k normálu bude jen postupný.

V současné době je v Mostě otevřena pouze jedna mateřská škola v ulici Antonína Sochora, která slouží pro děti záchranářů. Výčet profesí rodičů, jejichž děti školka přijímá je dán nařízením vlády. Tento seznam je také průběžně aktualizován a od včerejška tam mohou kromě policistů, zdravotníků z nemocnic či praktických lékařů dávat děti i zaměstnanci Úřadu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení. „Do školky nám chodí v průměru sedm dětí denně. Samotný provoz školky se podobá tomu běžnému provozu, jen děti nevycházejí do města, program mají ve třídách a využívají školní zahradu,“ doplnila náměstkyně.

Situaci i nadále sledujeme a o případných krocích vás budeme včas informovat.