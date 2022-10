Moste, buď šťastný, už jedeme, Most, be happy, here we come! poslala vítězná londýnská kapela The Cinelli Brothers mail bezprostředně po nominaci na soutěžní přehlídku The International Memphis Challenge, kam byla vybrána, aby reprezentovala Velkou Británii před desítkami milionů televizních diváků po celém světě.

Do Mostu na Benďák přijede zahrát aktuálně špičková anglická kapela. The Cinelli Brothers patří k nové generaci muzikantů, kteří se radostně vracejí k autentickému R&B, blues a soulu, základním kamenům dnešní hudby.

Jako předkapela nás svou půlhodinkou bluesových standardů rozehřeje dlouholetá mostecká stálice Blues No More, tentokrát jenom v triu, bez bubeníka. Tak si to nenechme ujít!