Mostečané mohou začít otevírat on-line adventní kalendář

Město Most ve spolupráci s Ponte records připravilo on-line adventní kalendář. Bude se na co těšit! „Těší nás, že díky moderním technologiím jsme našim občanům mohli připravit alespoň takovéto překvapení. Návštěvníci si budou moci každý den otevřít jedno virtuální okénko, pod kterým se skrývají nejrůznější tipy na zpříjemnění vánočního času pro děti i dospělé. Těšit se mohou na písničky známých zpěváků z Mostu, mluvené slovo, pohádky, soutěže a další. Byli jsme překvapeni, jak vřele na tuto nabídku oslovení umělci reagovali,“ zve do adventního kalendáře primátor Mostu města Mostu Jan Paparega. Kalendář vznikl za podpory společnosti Sev.en Energy, SD GROUP a Skupiny ČEZ.

Adventní kalendář najdete na webových stránkách města Mostu www.mesto-most.cz. Spust’te a ve fotografii hledejte hvězdičky s čísly.