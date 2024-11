MOSTEČANÉ, VYTVOŘTE SI NOVÝ PARK HRABÁK!

Most hledá nové využití pro park Hrabák. Vzniknout by tu měly aktivity, které Mostečany baví a „vtáhnou je do dění“.

Město chce najít koncepci lesoparku Hrabák. Navrhlo proto specifický způsob participace s veřejností. Podnět pro zpracování krajinářsko-architektonické studie, která bude hledat způsoby pro vytvoření dalších aktivit v parku, vzešel od občanů v participativním rozpočtu. Analýzu území a úvodní koncepční studii zpracuje tým architektů U/U Studia s.r.o. v průběhu příštího roku.

„Lidé si tu zpočátku přáli jen workoutové hřiště. Nás tento podnět zaujal. Potenciál parku je ale velký a my bychom chtěli, aby si občané Mostu park Hrabák mohli „tvořit“ sami. Proto dostanou prostor, aby dávali podněty, co by se jim tu líbilo. Z jejich návrhů se vyberou ty nejvhodnější a uvedou se dočasně v provoz. Ty, které se osvědčí, se mohou v parku usídlit natrvalo,“ uvedla radní Jana Falterová Zudová. Počítá se například s pořádáním neformálních festivalů, amatérských sportovních klání, soutěží, workshopů, trhů zahrádkářských výpěstků s ochutnávkou a podobně. Následně bude probíhat sběr podnětů od návštěvníků a veřejná diskuse k podobě parku. „Tyto fyzické aktivity bychom tu chtěli zahájit někdy v roce 2025. Budeme monitorovat, jestli je daná aktivita či atrakce trvale udržitelná. Pokud se některá neosvědčí, z projektu se odstraní. Aktivita či atrakce, o kterou budou mít lidé dlouhodobější zájem, se pak může předělat např. z trvalejších materiálů apod.,“ nastínila mostecká radní.

Záměrem města je rovněž zkvalitnění veřejné zeleně. Proto by se už v počáteční fázi studie měla doporučit opatření ke zlepšení stavu parku. Ta by se pak měla realizovat průběžně v rámci rozšířené běžné údržby.

Na jednotlivé projekty by město chtělo v budoucnu čerpat dotace. „Podmínkou dotací je participace s veřejností. Pokud by byl takový dotační titul vyhlášen, tak bychom se určitě do výzvy přihlásili, obdobně jako u parku Střed. Na veřejné prostranství a zeleň budou velmi pravděpodobně vyhlašovány tituly i v dalším období. Takže je velmi reálné, že bychom získali peníze alespoň na dílčí aktivity,“ uvedla radní.