Město Most myslí na bezpečí těch nejmenších. Proto se pustilo do důkladné kontroly dvaceti dětských hřišť ve městě. Tu za pomoci detektoru kovů provádí Roman Černý. Cílem je odstranit z hřiště všechny ostré a potenciálně nebezpečné předměty, o které by se mohly děti poranit. Jakmile je hřiště a okolí jednotlivých dětských atrakcí zkontrolováno, bude označeno speciální nálepkou informující rodiče o provedené kontrole.