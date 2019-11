Mostecká knihovna spustila dětský web „juniormost.cz“

Juniormost.cz, to je název nového webu pro děti, který spustila Městská knihovna Most

Novými webovými stránkami děti provází želvák Karel, velký kamarád malých čtenářů. Čtenářem se člověk nerodí a že je třeba mu ukázat cestu. Stránky pro děti jsou připraveny, aby věděly, co a jak v knihovně! Jak se orientovat v půjčovně, aby mezi knížkami nezabloudily, zjistily jak se stát čtenářem a jak dostat opravdovou legitimaci do knihovny. Ta usnadní prohlížet si v knihovně knihy, učit se písmenka, později i číst, potkávat se s kamarády, zkrátka využívat knihovnu a její knížky. Na webu děti zjistí, které knížky právě „frčí“ a jaká dobrodružství zde bude možné zažít – třeba při různých soutěžích. Želvák Karel doprovodí návštěvníky stránek při čtení informací ze světa knih, prohlížení fotografií, videí a mnoha dalších zajímavostí. S Karlem se děti také naučí pracovat s on-line katalogem (i mnozí dospěláci to ještě neumí!!!!) a komunikovat s knihovnou (tj. vyjadřovat se v písemné podobě, což se jim může hodit i ve škole apod.).

Dětské webové stránky najdete na adrese www.juniormost.cz.