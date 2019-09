Mostecká slavnost: Jezerní speciál a vratné kelímky „Dycky Most!“

Letošní Mostecká slavnost bude mít dvě novinky. Výletní váček k Jezeru a vratné ekologické kelímky.

Během Mostecké slavnosti se můžete svézt výletním vláčkem k jezeru Most a po jezeru se projet na loďce. Ve spolupráci se státním podnikem Palivový kombinát je totiž na sobotu 14. září připraven u jezera den otevřených dveří, a to v čase od 11 do 18 hodin. Trasu k jezeru můžete projít pěšky nebo se zdarma svézt výletním vláčkem, který bude mít zastávku mezi třetí a čtvrtou hudební scénou. Následovat bude dvacetiminutová projížďka loďkou po jezeře. Program doplní také ukázka techniky integrovaného záchranného systému.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

· pohyb návštěvníků je povolen pouze po vyznačených trasách

· není zajištěn bezbariérový přístup

· cestující ve vláčku i na lodičkách musí dbát všech bezpečnostních pokynů obsluhy

· samostatně mohou jet vláčkem a loďkou osoby starší 15 let, mladší pouze v doprovodu dospělé osoby

· vpuštěny nebudou do vláčku a loďky osoby v podnapilém stavu

Letos poprvé se na Mostecké slavnosti objeví ekologická novinka VRATNÉ KELÍMKY, které šetří životní prostředí a poslouží v případě zájmu jako suvenýr. Ekologický efekt začíná již při objednání vašeho nápoje, kdy si kelímek oproti vratné záloze odnášíte a po použití zase vracíte zpět. Poté kelímek putuje do mycího centra a po hygienickém mytí a ošetření se vrací zpět do oběhu na další den, koncert či festival. Tím se eliminuje velké množství jednorázových plastových kelímku, které se musí složitě a náročně likvidovat. Kelímky jsou zálohované 50 Kč a za poškozený kelímek se záloha nevrací!