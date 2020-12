Mostecké divadlo dozkoušelo komedii Světáci

Herci městského divadla v Mostě v současné době sice pro diváky nehrají, ale mohou pilně zkoušet. A tak je na světě nová komedie Světáci. Pokud to epidemiologická situace dovolí, divadlo ji uvede příští rok mezi prvními premiérami.

Nezapomenutelné Světáky známe z televizních obrazovek, zejména díky výkonům skvělých herců Jako je Iva Janžurová, Jiřina Jirásková a JIřina Bohdalová spolu s jejich protějšky Vlastimilem Brodským, Jiřího Sováka a Jana Libíčka. Skopec, Prouza, Petrtýl jsou tři venkovští fasádníci, kteří pracují v Praze na obnově domů. Láká je pražský noční život, ale jejich první návštěva luxusního podniku Diplomat Grill se příliš nevydaří a nakonec musí utéci. Nevzdávají se však. Dají si ušít kvalitní obleky a najmou si na výuku společenské výchovy bývalého učitele tance Dvorského. Když Dvorský uzná, že jsou již sdostatek vzděláni, vypraví se muži opět do Diplomat Grillu. Tady se seznámí s třemi mladými ženami. Netuší, že jsou to dívky poněkud lehčího ražení, které hledají v Diplomat Grillu bohaté pány, aby je mohly patřičně oškubat. Byt jim za úplatu poskytuje šatnářka z Diplomat Grillu, která se snaží udělat z nich „dámy“. V určený čas se šatnářka vrací domů a dívky vždy přinutí zákazníky, aby uprchli po lešení. Fasádníkům se slečny líbí a po veselém večírku odejdou do šatnářčina bytu. Tentokrát však osvědčený trik nevyjde. Když je zábava v plném proudu, vynutí si přístup do bytu předchozí potrefený zákazník i s Veřejnou bezpečností. Fasádníci chtějí skočit na lešení, ale v ten den byla oprava domu dokončena, a tak muži dopadnou na zem. S polámanými údy a dalšími zraněními je sanitka odveze domů k manželkám.

Na mostecké scéně se v hlavních rolích představí TONDA (Skopec) – Jakub DOSTÁL, GUSTAV (Prouza) – Vít HERZINA a HONZA (Petrtýl) – Jiří KRAUS. BOŽENKA – Nela ŠTEFANOVÁ, MARCELA – Zita BENEŠOVÁ a ZUZANA – Karolína HERZINOVÁ. Dále TRČKOVÁ – Ivana ZAJÁČKOVÁ, PROFESOR – Otto LIŠKA, KAPITÁN – Marcel ROŠETZKÝ, JAROUŠEK (pán z Hodonína) + PÁN Z BÍLOVIC – Jan BENEŠ, VRCHNÍ – Tadeáš HOREHLEĎ, PRAPORČÍK + KREJČÍ – Lukáš KOFROŇ, HOVORKA – Matyáš PROCHÁZKA.

Dramaturgie: Michal Pětík

Scéna: Lukáš Kuchinka

Kostýmy: Lucie Šperlová

Hudba: výběr z písní 60. let