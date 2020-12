Trnka zůstane na zámku Valdštejnů déle

Návštěvníci zámku měli letos kvůli protiepidemickým opatřením mnohem méně příležitostí navštívit aktuální výstavy. Během roku musel být zámek uzavřen veřejnosti po dobu čtyř a půl měsíce. Zrušeny musely být i tradiční akce jako Fler jarmarky, Velikonoční výstava, Den dětí či Oslava sklizně a řemesel. Značně omezeny byly i dílničky. Přesto si cestu na zámek našlo přes 4000 platících návštěvníků (pedagogický doprovod, delegace atd. mají vstup zdarma). Pokud by k uzavření zámku nedošlo a mohly se konat všechny zmíněné akce, zajisté by byla překonána rekordní návštěva z loňského roku, kdy zámek navštívilo 8 400 lidí.

Na zámku Valdštejnů je aktuálně šest výstav. Jednou z nich je i výstava Trnka na zámku!, která zde měla být k vidění do 9. ledna 2021. Díky vstřícnosti autorů výstavy Jana a Matyáše Trnků (syn a vnuk Jiřího Trnky) budou originální ilustrace i všechny interaktivní prvky v zámku k vidění do 9. března.

Do ledna roku 2022 byla prodloužena i výpůjčka sbírkových předmětů z Oblastního muzea a Galerie v Mostě. Jde o historický nábytek, který vhodným způsobem dotváří expozice.

Prodloužení, a to až do ledna 2023, se dočká i výstava „Fenomén továrny Heller a Schiller – Historie výroby hraček v Horním Litvínově“. Tato výstava se váže přímo k historickému dění v Litvínově. Na podzim příštího roku je předjednáno rozšíření výstavy, a to o oblíbené funkční elektrifikované kolejiště sestavené z plechových železničních hraček značky HUSCH. Neměly by chybět ani nově získané hračky této značky. V roce 2021 je v plánu i vydání publikace na téma výroby hraček v Horním Litvínově.