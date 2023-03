Mostecké divadlo uvede 10. března derniéru komedie CIZINEC

Městské divadlo v Mostě uvede 10. března od 19 hodin derniéru optimistické komedie Cizinec. V hlavní roli se představí Vít Herzina.

Inscenace Cizinec těží z tradice britské a americké zápletkové situační komedie. Jedná se o brilantně napsanou hru, která je vtipná a nese srozumitelné poselství. Seržant Frogg – familiárně zvaný Froggy – přiveze do lovecké chaty v Georgii svého kamaráda Charlieho Bakera. Charlie je prazvláštní společník. Pracuje jako korektor v sci-fi časopise a je to intelektuální a spíše stydlivý typ. Nyní je navíc zkrušený strachem o zdraví své manželky. Aby se vyhnul nechtěné pozornosti ostatních hostů, předstírá, že nerozumí anglicky. To se mu však brzo vrátí, neboť se pro ostatní přirozeně stává důvěrníkem, zejména pro mladíka jménem Ellard, který se domnívá, že Charlieho učí anglicky. Charlie tak díky své „indispozici“ odhalí řadu skrytých skutečností a vztahů a podaří se mu dokonce zhatit plány místního Ku-klux-klanu.

V dalších rolích se můžete těšit na Michaelu Krausovou, Karolínu Herzinovou, Jana Beneše, Tadeáše Horehledě, Lukáše Kofroně a Jakuba Dostála.