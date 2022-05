Mostecké muzeum představí výstavu OČI KRAJINY

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představí v galerijních prostorách výstavu obrazů Tomáše Švédy, který se podílel na založení generačního Volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přece, které sdružilo podstatnou část nejvýraznějších příslušníků generace.

Od počátku se tvorba Tomáše Švédy pohybovala mezi kresbou, malbou a objektem, mezi nimiž se stíraly definované hranice a disciplíny se volně prolínaly. Inspirace Švédovy dosavadní tvorby především přírodou je zřetelná. V jeho tvorbě se příroda-krajina ukazuje především jako určující moc proudícího života. Hlavním stavebním prvkem obrazů i kreseb je světlo, které je barvou. Výstava je k vidění od 27. května do 2. 10. října. Otevřeno je denně kromě pondělí od 12 do 18 hodin, v sobotu a v neděli – Ne od 10 do 18 hodin. Vstupné 30 Kč dospělí /15 Kč studenti a senioři.