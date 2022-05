Po vítězství v Rakovníku vedou mostečtí fotbalisté tabulku o 4 body

A-mužstvo FK Baník Most – Souš zvládlo povinné vítězství na hřišti posledního Tatranu Rakovník a po zvahání Neratovic ve Štětí vede tabulku konečně se 4-bodovým odstupem.

Zápas na hřišti Tatranu Rakovník měl dle očekávání jednoznačný průběh. Most měl vytrvalý tlak a domácí se jen obtížně bránili. Vydařené kombinace překonávaly zahuštěnou obranu Rakovníka a vytvářeli jsme si dostatek šancí k zakončení. S postupem času jsme začali z vytvořených situací i zakončovat. Kromě poslední branky, která padla po rozehraném rohovém kopu, všechny góly padly ze hry po vypracovaných akcích. Souboj prvního s posledním jsme tak zvládli adekvátně postavení v tabulce a stejně jako na podzim jsme Rakovníku uštědřili šestigólový příděl.

První branka padla ve 25. minutě, kdy po vytrvalém tlaku přes pravou stranu a sérii centrů a průniků Davida Matyáše a Vladimíra Pátka, kdy Rakovník ani na několik pokusů nedokázal odvrátit míč se k míči ve vápně dostal Ondra Novický a od brankové čáry jej přihrál před branku Dolechkovi. Ten zachoval klid, míč si zastavil a v klidu zakončil k tyči. Most vedl 1:0 a pokračoval v náporu.

Ve 35. minutě opět Dolechek zvyšoval na 2:0, postupná kombinace opět zpravé strany skončila narážečkou Kopty a Dolechka, po které druhý jmenovaný z hranice vápna uklízel míč opět k pravé tyči rakovnické branky.

O další čtyři minuty později, tedy ve 39. miutě jsme zaútočili tentokrát přes levou stranu, Michal Nguyen zatáhl míč skoro až k praporku,ale dokázal odcentrovat a na zadní tyči Ondřej Novický zblízka dostal míč do sítě, 3:0.

Během vydařených 15 minut jsme tak strhli utkání i gólově na svoji stranu a zajistili si pohodlné vedení do druhého poločasu.

Po změně stran v 56. minutě krásně přenesl křižný míč David Matyáš do pokutového území a v zadním prostoru vápna našel Jana Koptu, který pohodlně zakončil ke vzdálenější tyči, zvýšil tak na velmi komfortních 4:0. O dest minut později jsme získali míč po nepovedené standardce Rakovníka, Petr Glaser jej rychle vyvezl na útočnou polovinu, Petr Gabko možná centroval, možná střílel a od zadní tyče se dalekonosný centr odrazil správným směrem, tedy za brankovou čáru a Most vedl již 5:0.

V 90. minutě po rohovém kopu nakrátko rozehráli Petr Glaser a Petr Gabko, druhý jmenovaný odcentroval a na zadní tyči našel nekrytého Michala Prokopa, který zakončil sobotní gólový účet na šesti brankách.

TJ Tatran Rakovník – FK Baník Most-Souš 0:6 (0:3)

Branky: 25. a 35. Dolechek, 39. Novický, 56. Kopta, 64. Gabko, 90. Prokop

Sestava Mostu: Nejedlý – Pátek (67. Radoš), Opluštil (45. Prokop), Petržílka, Štefko (58. Gabko) – Matyáš, Nguyen (45. Stružinský) – Novický, Glaser, Dolechek (45. Chaloupka) – Kopta